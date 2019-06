Segundo a HBO, a série, criada e escrita por Sam Levinson ("The Wizard of Lies"), que também realiza cinco episódios, "vem trazer um novo ponto de vista sobre a maioridade, explorando a visão adolescente das festas com acesso a substâncias e o dia-a-dia cheio de ansiedade com empatia e franqueza".

"A série segue Rue Bennett (Zendaya), de 17 anos, viciada em drogas recém-saída da reabilitação, que luta para entender o futuro. A sua vida muda drasticamente quando conhece Jules Vaughn (Hunter Schafer), uma rapariga transexual que se mudou recentemente para a cidade após o divórcio dos pais, e que, tal como Rue, procura pelo lugar onde pertence", assinala o serviço de streaming em comunicado.

O The Hollywood Reporter escreve ainda que a série está "cheia de nudez". "Trinta pénis em apenas um episódio? A nova série de Zendaya, cheia de nudez, violência e uso de drogas entre os jovens, é tão extrema que uma estrela desistiu a meio das filmagens, mas a rede espera que a autenticidade ajude a série", escreve a publicação.

"Vai haver pais que vão ficar completamente perturbados", acrescenta o realizador ao The Hollywood Reporter. "Não quero desencadear nada, mas também temos de ser autênticos", explica.

Do quotidiano de Rue fazem ainda parte os colegas de turma Nate Jacobs (Jacob Elordi), um atleta cujos problemas de raiva mascaram as inseguranças sexuais; Maddy Perez (Alexa Demie), a namorada de Nate; Chris McKay (Algee Smith), uma estrela do futebol que acha a passagem do ensino médio para a faculdade mais difícil do que esperava; Cassie Howard (Sydney Sweeney), cuja história sexual continua a persegui-la; Lexi Howard (Maude Apatow), irmã mais nova de Cassie e amiga de infância de Rue que está sempre de cabeça baixa; e Kat Hernandez (Barbie Ferreira), uma adolescente consciente do corpo e que explora a sua sexualidade.

Todos os episódios foram criados e escritos por Sam Levinson, que é também um dos produtores executivos. A restante equipa de produção executiva é composta por Drake, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lihtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady, Gary Lennon e Jim Kleverweis; consultor de transgéneros, Scott Turner Schofield; consultor, Jeremy O. Harris.

"Euphoria" foi produzida em parceria com a A24 e é baseada na série israelita com o mesmo nome, criada por Ron Leshem e Daphna Levin, da HOT.