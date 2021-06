Luísa Castel-Branco, que fez parte da equipa do programa "Passadeira Vermelha", da SIC, vai mudar-se para a TVI para ser uma das comentadoras de "O Amor Acontece". O novo reality show do canal estreia-se no próximo domingo, dia 4 de junho.

Luísa Castel-Branco foi comentadora do "Passadeira Vermelha" durante sete anos, tendo abandonado o projeto em setembro de 2020.

Além de Luísa Castel-Branco, os "Diários" do programa vão contar com comentários de Joana Albuquerque, Flávio Furtado, Andreia Filipe, Laura Braz e Susana Dias Ramos. A apresentação do formato diário estará a cargo de Mafalda Castro.

O novo reality show estreia na noite de domingo, na TVI. "Após o 'Jornal das 8', Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira apresentam a grande estreia de 'O Amor Acontece', onde os primeiros oito participantes vão ter a oportunidade de encontrar o amor e descobrir a sua alma gémea, numa das quatro casas situadas em diferentes localidades do país. Em ambientes completamente distintos, o amor pode acontecer na serra, no campo, na praia ou num moinho", adianta o canal em comunicado.