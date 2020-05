"Dark", produção original alemã da Netflix, regressa a 27 de junho, anunciou o serviço de streaming esta terça-feira, dia 26 de maio. A Netflix revelou ainda um pequeno vídeo com imagens dos episódios da terceira e última temporada da série.

"O ciclo final está prestes a começar. Será o círculo finalmente quebrado?", questiona o serviço de streaming.

Veja o teaser:

"Dark", uma saga familiar com um toque de sobrenatural, decorre numa cidade alemã, no presente, onde o desaparecimento de duas crianças expõe as vidas duplas e os relacionamentos conturbados entre quatro famílias.

Na segunda temporada, o protagonista Jonas está preso no futuro e tenta desesperadamente regressar a 2020. "Entretanto, os seus amigos Martha, Magnus e Franziska tentam descobrir o grau de envolvimento de Bartosz nos misteriosos incidentes que ocorreram em Winden. E cada vez mais pessoas se veem mergulhadas em acontecimentos orquestrados por uma figura obscura que parece controlar tudo o que está ligado através de diferentes zonas temporais", recorda a Netflix.

No início das gravações da segunda temporada, o SAPO Mag visitou os bastidores e conversou com o elenco - veja aqui a reportagem.