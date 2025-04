Na última vez que vimos "Ginny & Georgia", a matriarca da família Miller, Georgia (interpretada por Brianne Howey), estava a ser escoltada para o banco de trás de um carro da polícia, lembra a Netflix.Na terceira temporada, que se estreia a 5 de junho, os fãs vã descobrir como é que esta jovem e astuta mãe poderá tentar sair de mais uma enrascada. Esta quinta-feira, 17 de abril, o serviço de streaming revelou um teaser dos novos episódios. O vídeo mostra Georgia atrás das grades, bem como Ginny (Antonia Gentry) e Austin (Diesel La Torraca) aterem lidar com a nova situação da família. Veja o teaser:

"Ginny e Georgia" estreou-se no início de 2021 na Netflix e rapidamente conquistou os espectadores, chegando ao top diário do serviço de streaming em vários países, incluindo Portugal. A série, descrita como "escandalosa, emotiva e romântica", bateu recordes e tornou-se na primeira produção a fixar-se durante um mês no top 10 das séries mais vistas no serviço de streaming nos Estados Unidos.