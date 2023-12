"Futebol kids" é o nome do novo projeto da Sport TV e que conta com adolescentes a comentar os jogos. No duelo entre o Sporting CP e o Futebol Clube do Porto, o jovem Diogo foi o escolhido e o momento tornou-se viral nas redes sociais.

No final do jogo, o pequeno repórter conversou com Pedro Gonçalves. "O que nós fizemos hoje não é nada comparado com o que tu fizeste. O grande craque do dia és tu porque sei que ultrapassaste uma grande fase da tua via e és um grande guerreiro", frisou o atleta do clube de Alvalade.

"Desejo que todas as crianças que têm problemas encómios ou doenças muito graves... que fiquem todas curadas e que toda a gente passe um Natal feliz", confessou o jovem Diogo em entrevista.

Em comunicado, o canal adianta que o projeto "oferece aos jovens apaixonados por este desporto a oportunidade de comentar um jogo ao vivo, através de uma transmissão alternativa".

"Mais uma vez, somos pioneiros em televisão, lançando este projeto, uma iniciativa que reflete o nosso compromisso com os mais jovens”, frisa Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV. "O futebol é mais do que um desporto, é sentimento, é emoção e transcende idades", remata.

