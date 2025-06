A seleção portuguesa conquistou este domingo, 8 de junho, pela segunda vez a Liga das Nações de futebol, ao bater na final a Espanha por 5-3 no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no final do tempo regulamentar e prolongamento.

Na decisão por grandes penalidades, Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Rúben Neves converteram os pontapés que dispuseram, enquanto do lado espanhol Morata permitiu a defesa a Diogo Costa.

Nas redes sociais, as estações de rádios que acompanharam o jogo partilharam o momento em que Diogo Costa defende os penáltis e os golos da seleção nacional portuguesa.

Veja os vídeos:

TSF: António Botelho

Antena 1: Nuno Matos