Na emissão desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a participação de Leandro no reality show "Big Brother Famosos", da TVI.

"O ano ainda agora começou e já tive uma grande alegria uma grande tristeza (...) A alegria foi ver o Leandro a entrar no 'Big Brother Famosos'. Já a tristeza foi vê-lo sair tão depressa como entrou. Não queria acreditar que tinha perdido a oportunidade de comentar a sua prestação. Mas como ninguém manda em mim, vou comentar", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques recordou o momento em que Leandro revelou aos colegas que foi traído.

"Não venhas esperar-me lá fora, eu sou pela paz", gracejou a humorista.

Veja o vídeo: