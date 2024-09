A nova temporada de "Extremamente Desagradável", da Renascença, arrancou esta segunda-feira, dia 2 de setembro. Na primeira emissão da semana de "As Três da Manhã", Joana Marques analisou ao detalhe as férias da mãe da Fanny, apresentadora da TVI.

"Como foram as vossas férias? (...) Quero saber: numa escala de zero a 10, em que zero é ter passado férias com os meus filhos e dez é ter passado férias com a mãe da Fanny, onde é que vocês se situam?", começou por perguntar a humorista a Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão.

"A frase 'o que se passa em Ibiza, fica em Ibiza', é muito linda, mas não corresponde minimamente à verdade, uma vez que há 174 vídeos destas férias disponíveis (...) Digamos que o se passa em Ibiza... fica no Instagram de Fanny", gracejou Joana Marques.

Veja aqui o vídeo.