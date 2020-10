Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) é uma das comentadores mais populares do "Big Brother" e a sua opinião em relação aos concorrentes da atual edição do reality show tem dado que falar nas redes sociais.

Na emissão deste domingo, dia 11 de outubro, a comentadora avaliou os concorrentes. "Oh, Teresa, não me leve a mal, mas - e vejo reality shows há 20 anos -, há muito tempo que não via um painel de concorrentes tão aborrecido e tão entediante como este. Não se passa rigorosamente nada nesta casa", frisou.

"E mesmo quando se passa alguma coisa, quando são confrontados com imagens em que efetivamente estão a falar mal uns dos outros, reagem sempre tudo na base do amiguismo. Há zero espinha dorsal", acrescentou a Pipoca Mais Doce durante a gala do reality show.

"Neste momento a coisa mais emocionante que há neste programa são os penteados do pai da Jéssica. Neste momento, é o que me anima mais", rematou.

Veja aqui o vídeo.