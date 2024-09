Como é habitual, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, recebeu este domingo, dia 29 de setembro, e edição anual dos Globos de Ouro da SIC. A cerimónia foi apresentada pela jornalista Clara de Sousa.

A cerimónia foi um dos temas mais comentados da noite no X, antigo Twitter. Manuel Luís Goucha, que venceu a estatueta de Personalidade do Ano - Entretenimento, "As Três da Manhã" (Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques) protagonizaram os momentos mais elogiados pelos espectadores, ou Cândido Costa (Revelação do Ano).

Leia algumas das reações dos espectadores:

Manuel Luís Goucha foi um dos protagonistas da noite ao vence na categoria de Personalidade do Ano - Entretenimento. Permitam-me que eu dedique a alguém que talvez esteja algures noutra dimensão. Mamã, ganhei o Globo", frisou o apresentador da TVI.

Na gala dos prémios da SIC, Paulo de Carvalho foi homenageado com o Globo de Ouro de Mérito e Excelência. Já Ricardo Araújo Pereira venceu na categoria de Personalidade do Ano - Humor e o galardão de Personalidade do Ano em Entretenimento Digital foi entregue a Guilherme Geirinhas.

LISTA DE VENCEDORES:

Melhor Atriz de Cinema

Anabela Moreira

Melhor Ator de Cinema

Albano Jerónimo

Melhor Filme

Mal Viver/Viver Mal, João Canijo

Personalidade do Ano - Entretenimento

Manuel Luís Goucha

Personalidade do Ano em Entretenimento Digital

Guilherme Geirinhas

Personalidade do Ano de Moda

Manuel Alves e José Manuel Gonçalves

Melhor Atriz de Ficção

Margarida Vila-Nova

Melhor Ator de Ficção

Afonso Pimentel

Melhor Projeto de Ficção

Rabo de Peixe

Melhor Atriz de Teatro

Marina Mota

Melhor Ator de Teatro

João Vicente

Melhor Peça de Teatro

De Passagem

Revelação do Ano

Cândido Costa

Música: Melhor Atuação

Carminho Música: Melhor Canção

"Deixem o Morto Morrer" - Ana Lua Caiano Música: Melhor Intérprete

Salvador Sobral