"Funtástico", novo programa de Manuel Luís Goucha, estreou-se na tarde deste domingo, dia 17 de novembro, na TVI. Nas redes sociais, os espectadores comentaram a primeira emissão.

O novo formato do canal, apresentado como "um programa de grande entretenimento dirigido a toda a família que animará as tardes de domingo na TVI", dividiu opiniões, mas os elogios ao apresentador multiplicaram-se no X, antigo Twitter.

A primeira emissão do "Funtástico" arrancou ao início da tarde, depois do "TVI Jornal", e terminou às 20h00.

Leia algumas das reações dos espectadores: