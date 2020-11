Depois de "Vai, Malandra", a Netflix aposta numa nova série documental sobre Anitta. "Anitta: Made In Honório" estreia-se a 16 de dezembro e o primeiro trailer foi revelado esta quinta-feira, dia 19 de novembro.

"De Honório Gurgel para o mundo. Anitta levou o funk para outro patamar e agora vai mostrar como chegou lá. Prepare-se, a temperatura vai subir", frisa o serviço de streaming na legenda do vídeo.

Veja o vídeo:

"Esta série documental sem precedentes mostra-nos a vida privada e a carreira da cantora Anitta, ícone do funk e da pop no Brasil, acompanhando de perto a controversa e fascinante artista na sua intimidade e durante a preparação de concertos importantes pelo mundo fora. Mostra-nos também a vida dela na estrada e as reuniões com a sua equipa, em que ela acumula os papéis de artista e de empresária", avança a Netflix em comunicado.

"Anitta é um fenómeno na música pop e no funk. Mas por trás de cada hit está a Larissa, nascida e criada em Honório Gurgel (Rio de Janeiro), e pronta pra conquistar o mundo. Ela não é perfeita e sabe disso, por isso faz questão de mostrar quem é a Anitta sem filtros na série documental 'Anitta: Made In Honório'", acrescenta o serviço de streaming.