Na emissão desta quarta-feira, dia 10 de maio, de "Cá Por Casa", Herman José apresentou uma nova paródia inspirada no programa "Noite das Estrelas", da CMTV.

"Lula visita o programa de fofocas 'Noite dos Cometas' com Maya, Rui, Teresa, e a convidada Tatyana Golikova, vice-primeira-ministra da Rússia", resumiu o humorista na sua conta no Instagram.

No sketch, Herman José veste a pele de Lula da Silva. Joana Pais de Brito,, Heitor Lourenço, Maria Rueff e Manuel Marques também participaram no segmento do programa de humor da RTP1.

Veja o vídeo: