Com metade do cartaz já anunciado, as novidades estendem-se a El Sonidero Insurgente (Argentina), Flanders Recorder Duo (Bélgica), Protus Marimba Quartet (Espanha), Lá no Xepangara (Moçambique, Brasil, Guiné Bissau, Portugal), Adam Ben Ezra (Israel, Portugal) e Daniel Kemish (Reino Unido).

Pelo centro histórico de Loulé passarão também os nipónicos Mitsune, os jamaicanos The Congos & The Gladiators, a banda Grèn Sémé (Ilha de Reunião), tendo ainda sido revelados os nomes dos portugueses Homem em Catarse, Filipe Sambado, Virgem Suta, Cristina Clara, Nomad, Gil Fesch e Nuno Pinto - Duo de Guitarras, A Cantadeira, Nanook e Eduardo Ramos.

A 21ª edição do festival, que decorre de 26 a 29 de junho, tem este ano Cabo Verde como país convidado, no mesmo ano em que se assinala os 50 anos da sua independência, estando prevista a realização de 54 concertos, com mais de 300 músicos de 30 nacionalidades espalhados por 12 palcos.

"Nestes dias, Loulé é um ponto de união de muitas nacionalidades, gente que vem de vários pontos do Globo e isso deixa-nos muito felizes", referiu Vitor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, citado num comunicado da organização.

Já o diretor do Festival MED, Carlos Carmo, notou que o país convidado, Cabo Verde, "faz o casamento perfeito com Loulé, onde existe uma forte comunidade cabo-verdiana e a relação entre a cidade e o arquipélago não podia ser mais consistente."

A programação musical inclui um concerto de homenagem à cantora cabo-verdiana Sara Tavares, que morreu em novembro de 2023, estando também confirmadas as atuações de Cármen Sousa, Ceuzany, Ferro Gaita, de Dino D’Santiago com os Tubarões, e da Cesária Évora Orquestra.

Durante o MED, será possível assistir-se a tecelagem, panaria, olaria e cestaria a serem trabalhadas ao vivo, provar-se comida e bebida típica de Cabo Verde, e ouvir-se músicos a tocar batuque e cavaquinho ao vivo.

O cartaz inclui ainda Salvador Sobral, que vai fazer uma apresentação com a espanhola Sílvia Pérez Cruz, Carminho, O Gajo & As Sanfonas da Ponte Velha, Stereossauro, Ana Lua Caiano e Pedro Joia, os três últimos num projeto preparado para o festival.

O maliano Vieux Farka Touré, Jeneile Osborne, mais conhecida como Queen Omega, de Trinidad e Tobago, a porto-riquenha iLe, o galês Cerys Hafana, as portuguesas Milhana, A Garota Não, Valter Lobo vão também marcar presença no MED.

Systema Solar (Colômbia), Barrut (França), Balqeis (Egipto), Fulu Miziki (República Democrática do Congo), Sofian Saidi (Argélia), Justin Adams & Mauro Durante (Reino Unido/Itália), Shkoon (Síria /Alemanha), Alain Pérez y la Orquesta (Cuba), Paulo Flores (Angola), Tarwa-N-Tiniri (Marrocos) estão também confirmados no 21.º MED.