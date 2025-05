O realizador chinês Jia Zhang-ke conta a história de um romance falhado que se desenrola ao longo de 20 anos, com uma China em evolução como pano de fundo. Mas o foco é colocado em Qiao, uma cantora e bailarina que se envolve com um dúbio produtor de música, Bin, que a deixa para tentar a sua sorte noutra cidade, prometendo chamá-la quando tiver dinheiro.

Qiao, aguarda, escreve-lhe e, não obtendo resposta, decide ir em busca de Bin. A aventura não é sem os seus perigos.

"Caught by the Tides" será apresentado no domingo, 11 de maio, às 21h30, na Culturgest (Auditório Emílio Rui Vilar), no âmbito da Sessão de Encerramento do IndieLisboa.

Sítio oficial.