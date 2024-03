Fátima Lopes foi a grande vencedora da nova edição de "A Máscara", da SIC. Nas redes sociais, a apresentadora celebrou a vitória.

"Ganhei! Ainda me custa a acreditar! Nunca imaginei que pudesse chegar tão longe n' A Máscara. Na primeira gala achei que não ia sobreviver à exigência do fato do meu querido Castor, mas, com foco, fui dominando a respiração e, no fim de contas, dei o meu melhor a cada atuação", contou na sua conta no Instagram.

"Diverti-me, como nunca, na pele do Castor. Alguma vez me imaginaram a cantar Nenny? (Dei por mim, dias a fio, a cantar em loop: 'Eu sei que a tua raiva nos ama, young niggas fresh tipo sushi…'). Foram tantas as gargalhadas, com as danças, com os palpites dos investigadores, nas interações com o Manzarra, na atuação da final com o Pedro Granger… Muitos momentos que recordarei para sempre", acrescentou a apresentadora da SIC.

Na publicação, Fátima Lopes agradeceu ainda o apoio de todos: "Obrigada a todos pelo apoio que deram ao Castor e obrigada a toda a equipa pelo maravilhoso trabalho e acompanhamento das máscaras ao longo das galas".