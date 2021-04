A RTP vai transmitir a 93.ª cerimónia dos Óscares, que decorre na madrugada de 25 para 26 de abril e vai dividir-se em dois locais: a Union Station, a principal estação ferroviária de Los Angeles, e a sua "casa" tradicional, o Dolby Theatre.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, o canal sublinha que a cerimónia "vai chegar a casa de todos os portugueses através de uma operação especial que está a ser preparada ao pormenor pela RTP e que será transversal aos canais de televisão e ao digital".

"Aqui esta celebração vai ser vivida de forma única e vamos poder saber todos os pormenores e curiosidades sobre os nomeados, sobre os filmes a concurso, e vamos revelar também os segredos que guarda uma red carpet e tudo o que interessa aos grandes amantes do cinema", adianta o canal.

A RTP frisa ainda que esta associação aos Óscares "representa um estreitar de relação com o Cinema e os seus profissionais e o impulsionar de uma iniciativa que visa aproximar o público do melhor que se faz no Cinema no mundo inteiro". "Esta é também uma ação importante que reforça o papel da RTP enquanto operador dos grandes eventos e que volta a criar, passados vários anos, uma ligação especial à indústria cinematográfica", sublinha.

"Este ano todas as emoções dos Óscares são vividas na RTP", remata o canal.

Com dez nomeações, "Mank", de David Fincher, parte na frente para a edição de 2021. A seguir, com seis nomeações, há um empate entre "Judas e o Messias Negro", "Minari", "Nomadland - Sobreviver na América", "Som do Metal", "O Pai" e "Os 7 de Chicago". Com cinco nomeações ficaram "Ma Rainey: A Mãe do Blues" e "Uma Miúda com Potencial". Seguem-se as quatro de "Notícias do Mundo" e as três de "Uma Noite em Miami..." e da animação da Pixar "Soul". Com duas nomeações estão "Borat, O Filme Seguinte", "Mais Uma Rodada", a nova versão de "Mulan", "Emma", "Pinóquio", "Lamento de Uma América em Ruínas" e o documentário romeno "Collective".