No final da emissão desta quinta-feira, dia 3 de julho, da "Praça da Alegria", Jorge Gabriel e Sónia Araújo recordaram Diogo Jota. Durante a despedida, no ecrã do estúdio foi exibida uma imagem do futebolista português.

Nas redes sociais, vários espectadores notaram que a foto utilizada pela equipa do programa das manhãs da RTP1 estava distorcida, suspeitando que a imagem terá sido gerada ou adaptada com recurso a Inteligência Artificial.

No X (antigo Twitter), multiplicaram-se as críticas ao canal, e alguns utilizadores afirmaram já ter apresentado uma queixa ao Provedor do Telespectador.

"A RTP em vez de perder 2 minutos para fazer uma montagem com a cara do Jota, usou inteligência artificial e ficou com a cara toda desfigurada, que falta de respeito e noção", escreveu um espectador nas redes sociais.

Leia as reações:

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de quarta para quinta-feira, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e no qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas Ligas das Nações.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.