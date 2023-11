"A Quinta" é a próxima grande aposta da SIC. Depois de vários rumores, o canal confirmou que vai avançar com uma edição de "A Quinta", com concorrentes anónimos e famosos.

Segundo a revista Nova Gente, o canal terá convidado Rui Oliveira para participar no formato. A publicação adianta que o marido de Manuel Luís Goucha recusou a proposta da SIC.

O reality show foi originalmente transmitido pela TVI em 2004, 2005, 2015 e 2016 e contava com a participação de famosos. Mas, de acordo com a revista, a SIC deverá apostar numa temporada com concorrentes anónimos.

Veja o teaser: