"Mas isso não é um argumento de interesse nacional, é mais partidário", apontou.

Numa outra publicação no Twitter, em meados de maio, o líder do PSD escrevia: “15 milhões de euros de impostos para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother que voltou em força. Tanto me têm atacado por eu não compreender esta urgência democrática”.

E quando o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, apontou que Rui Rio também foi convidado de alguns programas da manhã, respondeu com novo ‘tweet’ irónico: “Olha! Este acha que os sítios onde eu vou merecem um subsídio público”.

A apresentadora Cristina Ferreira regressa à TVI em setembro como diretora de entretenimento e ficção e manifestou interesse junto da Prisa em comprar uma participação no capital social da dona da estação, divulgou na sexta-feira a Media Capital.

A apresentadora, de 42 anos, vai iniciar "funções no próximo dia 01 de setembro".

Entretanto, a SIC referiu que Cristina Ferreira "decidiu cessar unilateralmente a sua ligação à SIC, colocando termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022".

Com a cessação unilateral do contrato com a SIC, Cristina Ferreira poderá ter de ressarcir o canal em, pelo menos, quatro milhões de euros, de acordo com fonte ligada ao processo. Daquele montante, dois milhões de euros correspondem ao salário.

A Lusa contactou fonte oficial da SIC sobre o tema, que remeteu qualquer comentário para o comunicado, onde informava que “reserva todos os seus direitos em face desta situação".