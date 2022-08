Envolvido num escândalo sexual e ostracizado em Hollywood, Armie Hammer deverá ver uma eventual reabilitação como muito mais improvável após o lançamento da mini-série “House of Hammer”, produzida pelsa Discovery+. O trailer que acaba de ser revelado apresenta duas das suas alegadas vítimas a apresentarem mensagens e gravações de áudio que dão conta das suas fantasias canibalistas e da sua relação abusiva, e a sua tia Casey Hammer a prometer revelar “os segredos negros e retorcidos da família Hammer”.

Revelado pelo filme "A Rede Social" (2010), Armie Hammer viu a carreira disparar com "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017), mas foi despedido pela agência de talentos que o representava e perdeu todos os projetos com os estúdios de Hollywood após uma conta anónima nas redes sociais ter revelado em janeiro de 2021 mensagens privadas alegadamente com detalhes gráficos sobre fantasias sexuais com antigas namoradas, a que se seguiram algumas semanas mais tarde acusações de abusos sexuais, emocionais e mentais.

O ator desmentiu sempre todas as acusações, dizendo que todas as relações foram completamente consensuais.

O documentário é produzido em parceria com Casey Hammer, tia de Hammer e neta de Armand Hammer, um magnata do petróleo que criou a fortuna da família. Em 2015, Casey publicou o livro “Surviving My Birthright”, em que alega ter sido abusada em criança pelo pai, Julian Hammer, que em 1955 já tinha assassinado um homem em sua casa por uma dívida de jogo mas que conseguiu ser ilibado alegando auto-defesa.

Jason Sarlanis, um dos executivos da Discovery, responsável pelos conteúdos de investigação criminal, afirmou que “as acusações de violação e abuso dirigidas a Armie Hammer nos últimos anos são apenas a ponta do icebergue no que diz respeto à família Hammer” (…) Com “House of Hammer”, assistimos a detalhes verdadeiramente perturbadores e a segredos sinistros que o dinheiro e o poder não poderiam esconder para sempre. Este documentário constitui uma plataforma importante para as mulheres incrivelmente corajosas que vieram expor-se e partilhar as suas histórias, e esperamos que a sua coragem inspire outros a continuar a manter conversas importantes sobre o abuso na nossas sociedade”.

“House of Hammer” estreia nos EUA na plataforma Discovery+ a 2 de setembro. Ainda não tem data de estreia em Portugal.

Veja o trailer: