(*) Notícia atualizada com alteração da estreia

Considerada a série de televisão mais cara da história, "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" foi apresentada mundialmente na segunda-feira em Los Angeles numa luxuosa antestreia com Jeff Bezos, fundador da Amazon, cuja plataforma audiovisual transmitirá a produção.

A tão esperada megaprodução que será lançada a 2 de setembro na Amazon Prime Video tem um orçamento de mil milhões de dólares, mas, segundo seus produtores, o custo é uma "pechincha".

Esta terça-feira, a plataforma anunciou uma alteração na estreia: será com dois episódios em vez de um, como estava originalmente planeado. Os restantes serão lançados isoladamente até à conclusão a 14 de outubro.

O lançamento será sempre ao mesmo tempo a nível global: em Portugal, os dois primeiros episódios ficam disponíveis às duas da manhã de sexta-feira e os restantes às cinco da manhã.

TRAILER.



A produção televisiva parece ter sido uma obsessão pessoal de Jeff Bezos, o multimilionário fundador da gigante do comércio eletrónico que também se tornou uma grande plataforma audiovisual.

A ambiciosa adaptação do universo criado por J.R.R. Tolkien nos seus romances começou quando a Amazon Prime Video comprou os direitos por 250 milhões de dólares, há cerca de cinco anos.

Ambientada no universo de J.R.R. Tolkien, milhares de anos antes dos eventos da famosa trilogia cinematográfica, a série deve durar cinco temporadas de dez episódios cada.

Jeff Bezos juntou-se ao elenco de atores e diretores na antestreia nos estúdios Culver, na Califórnia, na noite de segunda-feira, onde os dois primeiros episódios foram exibidos antes de um espetáculo de luzes realizado por dezenas de drones iluminados.

A produtora executiva Lindsey Weber chamou o custo de mil milhões de dólares de uma "manchete muito apelativa sobre a qual as pessoas gostam de falar", mas prometeu que os espectadores "verão que o dinheiro está no ecrã".

Falando à AFP na passadeira vermelha, Weber declarou que o orçamento deve-se "à produção de cinco temporadas".

"Se olhar para o que custa fazer um filme de grande sucesso, somos uma pechincha em comparação", acrescentou.

Robert Aramayo

"Os Anéis de Poder" decorre quatro mil anos anos antes da história das trilogias "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit", na Segunda Era da Terra-Média esboçada de forma fragmentada noutros livros de Tolkien.

A produção conta com um amplo elenco de atores pouco conhecidos do público internacional, com Morfydd Clark e Robert Aramayo a interpretarem as versões mais jovens dos elfos Galadriel e Elrond, personagens já conhecidos dos fãs dos filmes.

"É uma história de aventura épica, com temas universais e um verdadeiro trabalho de amor. Todos nós trabalhámos muito nisto e espero que as pessoas gostem", disse Aramayo na sessão de segunda-feira.

"Eles construíram uma cidade, com uma doca e barcos flutuando nela. É alucinante e muito, muito incrível poder atuar em alguns desses cenários", acrescentou.