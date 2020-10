"Song Exploder", baseada no popular podcast com o mesmo nome, chegou à Netflix no início de outubro para a sua primeira temporada. Apresentada por Hrishikesh Hirway e da autoria do cineasta Morgan Neville, a série documental "apresenta alguns dos maiores músicos do mundo, que nos revelam como deram vida a uma das suas canções".

"A série conjuga entrevistas aprofundadas, imagens de arquivo e gravações não produzidas, à medida que cada artista explica a sua canção por partes, camada a camada, partilhando perspectivas íntimas acerca da inspiração pessoal por detrás da música e das letras", explica o serviço de streaming.

Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, os R.E.M. e Ty Dolla $ign participam nos episódios da primeira temporada da série documental produzida pela Tremolo Productions.