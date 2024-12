Se há top das melhores canções, também há lista das "menos boas". Para fechar o ano, a revista Variety elegeu as piores músicas lançadas em 2024.

"Alguns artistas pop parecem estar deliberadamente a provocar para entrarem numa lista como esta — afinal, ninguém lança uma música chamada 'Think U the Shit (Fart)' a pensar em ganhar um Grammy — enquanto outros, pelo menos, começaram com as melhores intenções", frisam os jornalistas da publicação.

Das 15 canções da lista das piores de 2024, oito contam participações especiais ou são colaborações, "todas elas combinações infelizes em que os artistas apenas trouxeram o pior", destaca a Variety.

LISTA DAS PIORES CANÇÕES DE 2024: