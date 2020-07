Sónia Jesus, uma das ex-concorrentes mais populares e polémicas do "Big Brother", é a nova aposta da TVI. Depois de ter promovido o passatempo diário do "Você na TV", a participante do programa da TVI estreou-se como repórter.

No arranque da emissão especial deste sábado, dia 11 de julho, a concorrente conduziu uma reportagem nas ruas do Porto. "Repórter por um dia, a Sónia, vejam só. Em direto do Porto", avançou Maria Botelho Moniz.

Depois de ser penalizada pelo "Big Brother" e de uma discussão com Noélia, Sónia Jesus desistiu do reality show da TVI.