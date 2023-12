"A SIC voltou a ter um Natal encantado nas audiências", frisa o canal em comunicado, adiantando que pelo 18,º ano consecutivo, desde 2006, a estação liderou audiências nos dias 24 e 25 de dezembro.

Este ano, na Véspera de Natal, a SIC liderou com 17,1% de share, contra os 13,1% de share da TVI e os 11,2% da RTP1.

No dia 24, "Sozinho em Casa" foi o programa mais visto do dia, com um share de 30% e 989 mil telespectadores, garantindo mais audiências que no ano anterior. No mesmo horário, o final da primeira temporada dos 'novos' "Morangos com Açúcar" e o episódio especial de "Festa é Festa" registaram cerca de 14.7% de share.

No dia de Natal, a SIC liderou também com 18,1% de share, contra os 13,2% da TVI e os 12,4% da RTP1. "É a maior vantagem da SIC no dia de Natal desde 2019", frisa o canal.

No dia 25, “Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque” foi o filme mais visto, com 825 mil telespectadores e liderou o prime time durante a sua exibição.