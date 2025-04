A RTP1 foi o canal mais visto este sábado, dia 5 de abril. No total diário, o canal somou 13,6% de share, ficando à frante da SIC (12% de share) e da TVI (11,4% de share).

O "Taskmaster", de Vasco Palmeirim e Nuno Markl, foi um dos programa mais vistos do dia, conquistando o melhor resultado da temporada. O terceiro episódio, que contou com Mafalda Creative como convidada, registou 17,3% de share - em média, mais de 753 mil espectadores acompanharam as provas de Ana Garcia Martins, Gabriela Barros, Gilmário Vemba e Pedro Alves.

No sábado, "Missão: 100% Português" também registou o seu melhor valor de sempre e liderou no horário com 16,1% de share.