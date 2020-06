"Space Force" era uma das séries mais aguardadas da Netflix dos últimos meses. Com John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake, a série criada por Steve Carell e Greg Daniels chegou esta sexta-feira, dia 29 de maio, ao serviço de streaming e a primeira temporada conta com 10 episódios.

No arranque da série, o General Mark R. Naird (Steve Carell) discursa sobre o regresso do Homem à Lua e revela o slogan escolhido pelo presidente norte-americano. "Botas na Lua". "Botas na Lua! E apesar de isto consistir numa missão internacional, conjugando as melhores e mais brilhantes mentes do planeta, garanto-vos que serão botas americanas. Botas com pés americanos, quero dizer. Não temos a certeza onde as botas serão feitas. Talvez no México, talvez em Portugal. Estamos a receber candidaturas. Mas uma coisa é certa. As botas terão os nossos pés lá dentro", diz o protagonista da série no primeiro episódio da temporada.

Nas redes sociais, a referência a Portugal não passou despercebida.

Leia algumas das reações: