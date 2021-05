O Disney+ divulgou os planos para festejar o dia internacional de "Star Wars", conhecido por "May the 4th be with you", que se tornou uma tradição anual a 4 de maio por causa do trocadilho com a icónico frase "May the force be with you".

Já anunciada em dezembro do ano passado, vai estrear a "Star Wars: O Lote Estragado", uma série original de animação que segue a elite e os clones experimentais do Lote Estragado (introduzidos pela primeira vez na série "The Clone Wars") à medida que encontram o seu caminho numa galáxia em rápida transformação, no rescaldo imediato da Guerra dos Clones.

Novidade absoluta é o lançamento de "Maggie Simpson em ‘O Despertar da Sesta'", uma curta-metragem de "Os Simpsons" que traz as personagens da "galáxia muito, muito distante" para a cidade fictícia de Springfield.

De acordo com a sinopse oficial, a história decorre, como não podia deixar de ser, "numa creche muito, muito, distante... mas ainda em Springfield", onde Maggie se vê "numa missão épica em busca da sua chucha, que foi roubada. A sua aventura leva-a a cruzar-se com jovens Padawans, Lordes Sith, dróides familiares, pessoas rebeldes, e com uma batalha final contra o lado negro".

Esta curta original é a primeira de várias que o Disney+ irá lançar ao longo deste ano, de forma a homenagear as já conhecidas marcas e filmes da plataforma.

Entre 4 e 9 de maio ficam ainda disponíveis dois "pacotes" de ilustrações originais que representam vários filmes e séries originais "Star Wars" encomendadas pela Lucasfilm e o Disney+ a artistas e fãs da saga, que lhes dão vida nos seus próprios estilos únicos.

"Star Wars: Biomas" propõe "umas férias virtuais até alguns dos locais mais emblemáticos e adorados como Hoth, Tatooine e Sorgan, enquanto "Star Wars: Um Passeio Espacial" leva os espectadores a explorarem os inesquecíveis interiores e exteriores da Millennium Falcon e de um Imperial Star Destroyer, duas das naves mais icónicas da saga.