Suzana Garcia estreou-se como comentadora do "Dois às 10" esta terça-feira, dia 7 de novembro. Na passada semana, Patrícia Cipriano anunciou a sua saída da rubrica da TVI.

"Hoje com a presença de Suzana Garcia, que pela primeira vez nos encontramos assim em plateau. Toda a gente diz que nos damos mal, só que nós nos sequer nos demos", frisou Cristina Ferreira no arranque da rubrica do programa da TVI.

"Acho que nunca falámos pessoalmente", respondeu a advogada. "Nunca falámos mesmo pessoalmente. Muito já se disse, muito já se escreveu sobre a nossa relação. Estamos aqui agora para provar que nos vamos dar bem... ou mal", acrescentou a apresentadora.

Suzana Garcia sublinhou que era "um privilégio voltar à casa" que a "viu ‘nascer’ para os domínios televisivos e afins". "Eu aceitei o convite logo, não demorei muito tempo, porque pedi para me dizerem qual é que era a razão do meu regresso e deram-me uma razão mais do que válida", acrescentou.