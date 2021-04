Esta quarta-feira, dia 14 de abril, Diogo Piçarra, Mel e a filha do casal, Penélope, estiveram no programa "Goucha", da TVI. "Diogo Piçarra, Mel e Penélope. A família no programa desta tarde! O coração do lado certo", escreveu Manuel Luís Goucha na sua conta no Instagram.

"O cantor Diogo Piçarra e a maquilhadora Mel Jordão são um casal sensação nas redes sociais e, cada vez que partilham imagens da filha, os fãs ficam rendidos. Hoje, de forma especial, o casal deu-nos o privilégio de conhecermos a pequena Penélope. Esta foi a primeira visita da filha do casal à televisão. Diogo Piçarra e Mel Jordão revelaram como tem sido o primeiro ano de paternidade, cheio de amor", resumiu a produção do programa da TVI - veja aqui os melhores momentos da conversa.

Durante a tarde, no Twitter, a entrevista chegou ao top três dos assuntos mais comentados em Portugal.

Leia algumas das reações: