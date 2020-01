Emma Corrin vai interpretar Diana Spencer na quarta temporada de "The Crown". Esta semana, a imprensa britânica publicou algumas fotografias da atriz, captadas durante as gravações dos novos episódios da série da Netflix.

Veja as fotos:

"Emma é um talento brilhante que nos cativou de imediato quando se candidatou ao papel de Diana Spencer. Além de ter a inocência e a beleza da jovem Diana, também tem, em abundância, a capacidade de interpretar uma mulher extraordinária que passou de adolescente anónima a mulher mais icónica da sua geração", assinalou o criador da série, Peter Morgan, em comunicado.

"A Princesa Diana foi um ícone e o seu efeito no mundo foi profundo e inspirador", reforça a atriz britânica, que vai tentar "fazer justiça" à figura numa "oportunidade excecional".

Emma Corrin conta com um percurso ainda curto, uma vez que ainda não estrearam produções nas quais participou. Antes de "The Crown", vai poder ser vista no drama histórico "Misbehaviour", ambientado nos anos 1970, e na série "Pennyworth", inspirada no mordomo de Bruce Wayne/Batman.