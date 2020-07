"Não podia estar mais feliz por interpretar a Princesa Margarida. O bastão está a ser passado por duas atriz formidáveis e não quero deixar baixar o nível. Para além disso, fazer irmãs com a minha querida amiga Imelda Staunton não vai ser nada menos do que uma alegria completa", revelou a atriz no anúncio oficial.

nicialmente estava planeado que "The Crown" contasse com seis temporadas, tal como tinha sido anunciado antes da estreia da série na Netflix.

Mas o criador Peter Morgan defendeu posteriormente que a melhor opção era terminar a produção na quinta temporada.

"No início, imaginei que 'The Crown poderia durar seis temporadas, mas agora que começámos a trabalhar nas histórias da quinta temporada, ficou claro para mim que este é o momento perfeito para parar", frisou ao jornal The Guardian.

Com o fim "The Crown" à quinta temporada, a série da Netflix não deverá abordar temas mais atuais, como a decisão de Harry e de Meghan Markle em afastar-se da família real britânica.

Os episódios da terceira temporada decorrem entre 1964 e 1976.

A quarta temporada vai continuar a contar com Olivia Colman, que sucedeu a Claire Foy, no papel de protagonista da série dramática.

A segunda temporada foi ainda a última com Matt Smith como príncipe Filipe, que agora está a ser encarnado por Tobias Menzies. Josh O'Connor e Erin Doherty são o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

A quarta temporada da série decorre nos anos 1980 vai abordar a relação de Carlos com Diana, que será interpretada pela atriz Emma Corrin. A rodagem terminou dias antes da paralização para travar a propagação da COVID-19 na Grã-Bretanha.