A contagem decrescente para a estreia da quarta temporada de "The Crown" já começou. A série britânica regressa à Netflix no dia 15 de novembro e as novidades sobre os novos episódios têm chegado aos poucos.

Esta semana, o serviço de streaming revelou imagens inéditas da nova temporada. As fotos reveladas pela Vanity Fair mostram, por exemplo, Gillian Anderson no papel de Margaret Thatcher e Emma Corrin, atriz que interpreta a princesa Diana.

Veja as fotos:

Nas redes sociais, a produção de "The Crown" partilhou ainda imagens de Josh O’Connor (príncipe Carlos), Olivia Colman (Isabel II), Tobias Menzies (príncipe Filipe) e Bonham Carter (princesa Margarida).

Veja as fotos:

A quarta temporada de "The Crown" vai continuar a contar com Olivia Colman, que sucedeu a Claire Foy, no papel de protagonista da série dramática. A segunda temporada foi a última com Matt Smith como príncipe Filipe, que agora é encarnado por Tobias Menzies. Já Helena Bonham Carter dá corpo à irmã de Isabel II, a princesa Margarida, anteriormente interpretada por Vanessa Kirby. Josh O'Connor e Erin Doherty são o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

A quarta temporada da série vai abordar a relação de Carlos com Diana.