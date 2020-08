Boas notícias para os fãs de "The Crown": esta quinta-feira, dia 20 de agosto, a Netflix revelou o primeiro teaser e a data de estreia da quarta temporada da série. Os novos episódios da produção britânica chegam ao serviço de streaming a 15 de novembro.

"Algo tão importante quanto a monarquia... não pode falar", frisa Isabel II, interpretada por Olivia Colman, no arranque do vídeo partilhado pelo serviço de streaming. No teaser é ainda possível ver a princesa Diana (Emma Corrin) e Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

Veja o teaser:

A terceira temporada de "The Crown" chegou à Netflix a 17 de novembro de 2019. Com um elenco renovado - os papéis foram reformulados para mostrar o avançar no tempo - os novos episódios decorrem entre 1964 e 1976.

A quarta temporada vai continuar a contar com Olivia Colman, que sucedeu a Claire Foy, no papel de protagonista da série dramática. A segunda temporada foi ainda a última com Matt Smith como príncipe Filipe, que agora é encarnado por Tobias Menzies. Já Helena Bonham Carter dá corpo à irmã de Isabel II, a princesa Margarida, anteriormente interpretada por Vanessa Kirby. Josh O'Connor e Erin Doherty são o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

A quarta temporada da série vai abordar a relação de Carlos com Diana, que será interpretada pela atriz Emma Corrin.