"Estou aqui para dar voz aos atores, especialmente aos que sentem que não são ouvidos. E também estou pelos produtores, para garantir que fazem o melhor possível para que as gravações sejam seguras", esclareceu Alicia Rodis. "Temos uma cultura que precisa de ser alterada", acrescentou.

As cenas de sexo de produções da HBO já geraram algumas polémicas, em especial as de violação na série "A Guerra dos Tronos", alvo de diversas críticas nas redes sociais.

James Franco manteve-se na série apesar das acusações de assédio sexual

Em janeiro de 2018, James Franco foi acusado por cinco mulheres de comportamento impróprio e abuso de poder. As acusações incluem ter obrigado a atriz Violet Paley a fazer-lhe sexo oral e forçado alunas das suas aulas de representação a protagonizar cenas nuas ou seminuas.

Na altura, David Simon deu a entender que as acusações não deveriam afetar a colaboração de Franco na série. "Só posso falar com conhecimento de causa de 'The Deuce'. Estive a falar com todos os produtores e o resto da equipa. Não temos queixas nem registo de nenhum incidente que envolva o senhor Franco. A HBO também não recebeu nenhuma queixa. Quanto a nós, ele é completamente profissional enquanto ator, realizador e produtor", assegurou em entrevista à Variety.

James Franco também disse não entender as acusações. "Não faço ideia do que fiz à Ally Sheedy. Dirigi-a numa peça Off-Broadway [em 2014]. Passei um ótimo tempo com ela, todo o meu respeito por ela. Não faço ideia porque é que ela estava chateada", respondeu Franco também no mês passado, durante uma entrevista no programa de Stephen Colbert.

Sobre as outras acusadoras, o ator foi mais vago: "Em relação às outras... na minha vida tenho orgulho por assumir a responsabilidade pelas coisas que fiz. Tenho de fazer isso para manter o meu bem-estar. Faço isso sempre que sei que há algo errado que precisa ser alterado. Faço questão de fazê-lo", assinalou.

"As coisas que ouvi que estavam no Twitter não eram corretas. Mas apoio completamente as pessoas darem a cara e serem capazes de ter uma voz porque não a tiveram durante muito tempo. Portanto, não as quero calar de forma alguma acho que é uma coisa boa e apoio", acrescentou.

"Não consigo viver se é preciso corrigir alguma coisa. Irei fazê-lo. Se fiz alguma coisa errada irei corrigi-la. Tenho de o fazer. Acho que é assim que funciona. Não tenho realmente as respostas em relação à questão maior de como o fazermos. Acho que a questão de tudo isto é ouvirmos", concluiu.