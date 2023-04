Segundo o Deadline, os novos episódios da série da HBO Max vão ser gravados Vancouver, no Canadá. Nos videojogos, algumas das cenas da segunda parte da saga que segue Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsay) decorrem no noroeste do Pacífico.

A primeira temporada da série foi filmada em julho de 2021 em Calgary, também no Canadá, com diferentes locais da região a serviram de cenário para cenas decorridas no Texas ou Missouri, por exemplo.

Em entrevista no "The Jonathan Ross Show", a jovem atriz adiantou que os novos episódios só devem chegar ao serviço de streaming "no final de 2024 ou no início de 2025"

"Vai demorar um bom tempo", disse Bella Ramsey, que veste a pele de Ellie em "The Last of Us". "Acho que vamos filmar no final deste ano ou início do próximo, então [o lançamento] deve acontecer entre o final de 2024 e o início de 2025", explicou a atriz.

A primeira temporada de "The Last of Us" pode ser vista na HBO Max.