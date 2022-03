No dia anterior aos 50 anos da estreia de "O Padrinho", foi divulgado o trailer oficial da minissérie "The Offer", aguardada com muita expectativa pelos fãs do clássico de Francis Ford Coppola.

"A épica história do maior filme que quase não existiu" (uma tradução aproximada do espírito do original "The epic story of the greatest movie almost never made"), a minissérie de 10 episódios aborda os bastidores da produção que muitos consideram ser "the greatest movie ever made" (o maior filme de todos os tempos).

Por detrás do sucesso de bilheteira e da consagração dos Óscares, que tornou Marlon Brando uma lenda, estabeleceu a carreira de Coppola e lançou definitivamente uma geração de novos atores, existe uma grande história sobre a adaptação ao cinema do romance de Mario Puzo, que envolveu conspirações dentro do estúdio e a oposição direta da máfia por causa da representação dos italo-americanos.

Nos papéis principais estão Miles Teller como o produtor Albert S. Ruddy e Matthew Goode como Robert Evans, o principal responsável pelos filmes no estúdio Paramount, com Giovanni Ribisi como o patrão do crime Joe Colombo, Dan Fogler como Coppola e Patrick Gallo como Mario Puzo.

Justin Chambers (como Marlon Brando), Anthony Ippolito (Al Pacino) e Frank John Hughes (Frank Sinatra) indicam que não também faltarão cenas sobre a rodagem do clássico. Outros nomes no elenco são Colin Hanks, Juno Temple, Michael Gandolfini, Eric Balfour e até Lou Ferrigno (o antigo Hulk).

Ainda sem indicação de um lançamento na maior parte da Europa, a Paramount+ vai lançar os primeiros três episódios de "The Offer" a 28 de abril.

VEJA O TRAILER.