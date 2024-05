Morreu Albert S. Ruddy, o produtor de cinema e televisão que ganhou dois Óscares com "O Padrinho" (1972), de Francis Ford Coppola, e "Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos" (2004), de Clint Eastwood.

Na sua longa carreira, destaca-se ainda como um dos criadores de séries cujas reposições continuam a ser muito populares: "Hogan’s Heroes", com seis temporadas entre 1965 e 1971, e "Walker, o Ranger do Texas", com Chuck Norris a castigar os criminosos ao longo de oito temporadas entre 1993 e 2001.

Falecido no sábado, aos 94 anos, o comunicado da família destaca que o produtor canadiano “é recordado pela sua natureza descontraída, o seu inegável sentido de humor e o seu interesse eterno pelas pessoas e pelas histórias que contamos. Entre as suas últimas palavras: ‘O jogo acabou, mas vencemos o jogo’”.

Rodagem de "O Padrinho"

Foi com o sucesso de “Hogan’s Heroes" que Ruddy transitou para o cinema para produzir "Os Rivais" (1970), com Robert Redford, Michael J. Pollard e Lauren Hutton, e "Making It" (1971), de John Erman, antes de chegar a "O Padrinho", que acabou por ser nomeado para 11 Óscares e ganhar três estatuetas, incluindo a de Melhor Filme.

Os muitos contratempos e desacatos dos bastidores da produção foram dramatizados, não sem controvérsia sobre a versão apresentada, na minissérie “The Offer” (disponível na SkyShowtime) que Ruddy co-produziu com a filha, onde o seu papel foi interpretado por Miles Teller.

Em comunicado citado pela Variety, Al Pacino destacou que “Al Ruddy foi absolutamente impecável comigo durante toda a produção de 'O Padrinho'; mesmo quando eles [no estúdio] não me queriam, ele queria-me. Deu-me o dom do encorajamento quando mais precisei e nunca esquecerei”.

Como recorda o final de "The Offer", Ruddy comunicou ao estúdio que não se ia envolver em "O Padrinho - Parte II" (1974) para conseguir concretizar "Golpe Baixo" (1974), onde foi um dos argumentistas.

O filme realizado por Robert Aldrich e com Burt Reynolds, uma das maiores estrelas da época, foi outro grande sucesso de bilheteira. Teve um crédito de produtor executivo numa nova versão com Reynolds, Adam Sandler e Chris Rock chamada "Os Quebra-Ossos" (2005).

"O Grande Acontecimento - Matilda" (1978), "A Corrida Mais Louca do Mundo" (1981), também com Reynolds, "Adeus ao Rei" (1989), "Mulheres de Armas" (1994) e "Homicídio em Louisiana" (1996) antecederam o reencontro com os Óscares como um dos produtores de "Million Dollar Baby" (2004).

Com Eastwood voltou a reencontrar-se no último filme que produziu, "Cry Macho - A Redenção" (2021).

"Foi um grande amigo meu e irei sentir muito a sua falta", disse o cineasta, que faz 94 anos na sexta-feira.