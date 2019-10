Entre os episódios estavam atores como Buster Keaton, Robert Redford, Mickey Rooney, Lee Van Cleef e William Shatner.

O seu sucesso inspirou outras séries, como a aclamada "Black Mirror", uma das mais populares da TV na atualidade, transmitida pela Netflix.

"The Twilight Zone" foi criada pelo argumentista e produtor Rod Serling, que também atuava como narrador. A série original durou cinco temporadas, entre 1959 e 1964.

Até agora, já teve duas novas versões: uma de 1985 a 1989 pela CBS e outra entre 2002 e 2003, da estação por cabo UPN.

Lista de episódios da primeira temporada da nova versão:

"Pesadelos a 30,000 Pés" - Um jornalista encontra um MP3 com um podcast sobre crimes reais, que detalha a forma como o avião em que ele se encontra nesse momento vai desaparecer.

"O Comediante" - Um comediante de stand-up inclui nas suas rotinas detalhes sobre pessoas que conhece, sem ter a noção de que cada piada resulta no desaparecimento de uma pessoa.

"Replay" - Uma mulher decide impedir um soldado racista de assassinar o seu filho, utilizando uma câmara de vídeo com o poder de voltar atrás no tempo.

"Um Viajante" - A chegada de um homem misterioso à festa de Natal de uma esquadra da polícia no Alaska leva um sargento a investigar as suas segundas intenções.

"O Prodígio" - Um diretor de campanha eleitoral fracassado consegue que uma criança seja eleita Presidente dos Estados Unidos da América.

"Seis Graus de Liberdade" - A tripulação de uma nave espacial que prepara o primeiro voo humano até Marte enfrenta uma decisão que vai mudar as suas vidas... e as suas consequências.

"Nem Todos os Homens" - Uma chuva de meteoros espalha uma infeção por uma cidade inteira, afetando alguns habitantes mais do que outros.

Ponto de Origem - Uma dona de casa descobre de onde realmente é, quando é afastada da sua família.

"Blurryman" - Enquanto trabalha no cenário da nova série "The Twilight Zone", a guionista Sophie Gelson é assombrada por um misterioso Blurryman.