Renée Zellweger e Christoph Waltz vão visitar a Torre Ocidental do Arconia na quinta temporada de "Homicídios ao Domicílio".

Após a presença de Meryl Streep na terceira e quarta temporadas, continua o "star power" com Óscares: Renée Zellweger ganhou estatuetas douradas com "Cold Mountain" (2003) e "Judy" (2019), Christoph Waltz com "Sacanas Sem Lei" (2009) e "Django Libertado" (2012).

As presenças foram reveladas recentemente respetivamente pelo Deadline e Variety e posteriormente confirmadas pelas contas oficiais nas redes sociais da popular série.

A primeira novidade no elenco foi o comediante Keegan-Michael Key, a 5 de março.

Como é habitual, não são conhecidos detalhes sobre as suas personagens ou as novas histórias ou crimes da série, que regressa ao edifício Arconia, em Nova Iorque, após passar por Los Angeles na quarta temporada.

Quem também regressará e com mais destaque é Téa Leoni, cuja personagem foi apresentada no episódio final da última temporada: Sofia Caccimelio, esposa de Nicky "The Neck" Caccimelio, com ligações à família criminosa Caputo, mencionada no nono episódio.

Tal como as temporadas anteriores, a quinta vai contar com 10 episódios e já está em rodagem com o regresso dos podcasters amadores interpretados por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, além de Michael Cyril Creighton.