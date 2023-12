A produção internacional do "The Voice Portugal" elegeu as melhores "Provas Cegas" de 2023. A lista publicada esta terça-feira, dia 26 de dezembro, no Youtube e destaca 38 concorrentes de todo o mundo.

No ranking global do programa de talentos há dois concorrentes em destaque. As "Provas Cegas" de João Duarte, que interpretou o tema "Eu Sei Que Vou-te Amar", e de Rafael Magalhães, que cantou "Ain't No Way", foram consideradas duas das melhores do mundo.

O top da produção internacional do "The Voice Portugal" conta ainda com concorrentes de Espanha, Chile, França, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega ou Ucrânia.

Veja aqui o vídeo.