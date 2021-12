A última ronda dos "Tira-Teimas" do "The Voice Portugal" vai para o ar este domingo, dia 19 de dezembro. O programa de talentos pode ser visto na RTP1 depois do "Telejornal", às 21h15.

"É bom que a Aurea e o Diogo Piçarra se preparem que isto não vão ser 'Teimas-Contadas'", sublinha o canal no vídeo promocional da emissão.

Na última ronda dos "Tira-Teimas" , os espectadores podem ajudar os mentores a completar as suas equipas.

Veja o vídeo: