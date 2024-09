A nova temporada do "The Voice Portugal" arrancou este domingo, dia 22 de setembro, na RTP1. No arranque da emissão, Diogo Piçarra surpreendeu os mentores.

No palco do programa de talentos, o cantor interpretou o tema Arcade, de Duncan Laurence. Nos primeiros segundos da atuação, Fernando Daniel reconheceu a voz do colega e os restantes mentores - Sónia Tavares, Sara Correia, Fernando Daniel e Nininho Vaz Maia - rapidamente viraram as suas cadeiras.

"O palco mais difícil do mundo. Obrigado, 'The Voice Portugal'. foi bom estar de volta", escreveu Diogo Piçarra nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.