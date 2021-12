Edmundo Inácio é um dos protagonistas da atual edição de "The Voice Portugal". Na emissão deste domingo, dia 19 de dezembro, do programa de talentos da RTP1, o cantor interpretou o tema "Adeus Tristeza".

Com a atuação na ronda dos "Tira-Teimas", Edmundo Inácio, da equipa de Diogo Piçarra, conquistou passagem para as galas em direto. "O Edmundo, que já nos habituou a esta intensidade, mais uma vez brilhou no palco do 'The Voice Portugal'", destacou a produção do programa de talentos nas redes sociais.

"A partir de agora posso precisar do vosso voto para continuar nesta caminhada e não dizer 'Adeus com muita Tristeza'.

Muito grato por todo o carinho que tenho recebido", celebrou Edmundo Inácio nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.