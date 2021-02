"The Walking Dead" regressa à FOX já no próximo mês. Em comunicado, o canal confirmou que o primeiro dos seis episódios especiais da décima temporada estreiam-se a 1 de março, às 22h15.

"Estes seis novos episódios da 10ª temporada vão contar histórias distintas e singulares dos personagens. A temporada começa com o grupo a lutar contra um inimigo que acredita que o conceito de civilização não faz sentido num mundo governado por mortos. O seu triunfo contra os Sussurradores (whisperers) une-os ainda mais, acabando com as divisões entre a liderança. Agora que a guerra terminou, começa o processo de cura", resume a FOX.

Segundo o canal, após estes acontecimentos, "vemos o grupo a reconstruir a sua casa, a procurar desesperadamente por comida e a tentar encontrar uma forma de seguir em frente".

"Os episódios que têm início a dia 1 de março, serão mais íntimos e surpreendentes, e vão revelar verdades escondidas de algumas personagens, que procuram todas o mesmo: a luz num mundo repleto de escuridão", remata a FOX.

ESTREIA: Segunda-feira, dia 1 de março, às 22h15

Emissão: Segundas-feiras, às 22h15