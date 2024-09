"The Walking Dead: Daryl Dixon" estreia-se na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, às 22h10, no canal AMC. Os episódios vão para o ar todas as semanas.

A série protagonizada por Norman Reedus segue a jornada de Daryl em França, onde tem de manter um rapaz sem segurança. "Na primeira temporada da série, Daryl Dixon surge na costa de Marselha, em França, e tenta perceber como e porquê chegou ali. A série segue o percurso de Daryl por uma França em ruínas, embora resiliente, enquanto tenta encontrar o seu caminho de volta a casa. Contudo, as relações que estabelece durante a viagem complicarão o seu plano", resume o AMC.

Nos primeiros minutos da série, a chegada de Daryl a França desencadeia uma série de acontecimentos que inconscientemente põem em perigo uma criança símbolo de um movimento religioso em ascensão. Daryl aceita acompanhá-la até um lugar seguro em troca de ajuda para regressar aos Estados Unidos.

Criada por David Zabel (argumentista de "Serviço de Urgência"), "The Walking Dead: Daryl Dixon" é o quinto spin-off de "The Walking Dead" e conta com seis episódios na primeira temporada. A segunda época foi confirmada em julho.

Em data ainda a anunciar, o canal vai ainda estrear os spin-offs "Tales of The Walking Dea", "The Walking Dead: Dead City" e "The Walking Dead: The Ones Who Live".

Veja o trailer de "The Walking Dead: Daryl Dixon" abaixo: