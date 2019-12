Para além de Geralt, acompanhamos também a princesa Cirilla (Freya Allan) e a maga Yennefer (Anya Chalotra). Enquanto seguimos a fuga de Ciri, a sua relação com os aliados Mousesack, Dara, e as Dryads, guardiãs da Floresta Brokilon, vemos Yennefer na academia de Aretuza, transformando-se fisicamente, elevando os seus poderes a níveis nunca antes visto na Irmandade dos Magos, o grupo que influencia os reinos do Norte.

Apanágio destas produções de fantasia, o foco está no design de produção e nos efeitos especiais. As cidades de Cintra, Blaviken e Nilfgaard, a academia feminina Aretuza com a sua gruta; a academia masculina Ban Ard, são locais de onde emergem influências eslávicas ou linhas medievais de cidades como Nuremberga. Florestas, castelos e adegas exploram a beleza da geografia de países como Áustria, Eslováquia ou Hungria. Não criará uma viagem na linha de "A Guerra dos Tronos" na Irlanda, mas é inspirador ver os frutos da pesquisa da equipa encabeçada pela showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

Já os efeitos especiais crescem de qualidade à medida que galgamos episódios, mas mantém-se aquém de outras produções. As criaturas, as batalhas e, claro, a magia, onde escudos e portais são factores predominantes da mitologia que suportam este mundo fantástico, trarão reminiscências a quem jogou os videojogos e materializam a imaginação de alguns leitores da saga.

"The Witcher" tenta ter a sua própria alma, procurando reencontrar-nos com o universo de "sword and sorcery". Mas durante os cinco episódios que vimos, disponibilizados pela Netflix, a primeira temporada nunca atinge um nível de relevo, mantendo erros de montagem, efeitos especiais apressados, um ritmo inconstante nos diálogos expositivos e falta de tensão crescente. Algumas sequências são tão longas e aborrecidas que temos vontade de abrir um portal e mudar de cena.

A partir do terceiro episódio, o estilo parece equilibrar-se e estabelece "The Witcher" como uma série cheia de teatralidade, pompa e solenidade na representação, deixando a Geralt o contraponto de acidez e sarcasmo, na tentativa falhada de criar humor. De realização não muito esclarecida a alguma confusão espacial e temporal nos saltos entre as narrativas, é fácil perdermos o norte, obrigando-nos a recapitulações rápidas para nos voltarmos a situar.

Quando a violência se manifesta, a selvageria e a brutalidade imperam nos combates, sabemos que era aqui que queríamos chegar. Infelizmente, isto não chega para impulsionar uma produção desta ambição e "The Witcher" terá de ir caçar monstros para outras terras.