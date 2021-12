Tom Holland quer passar mais tempo com a sua cara metade Zendaya no pequeno e no grande ecrã. Em entrevista ao IMDb, o ator revelou que gostava de fazer uma participação em "Euphoria", série que regressa à HBO em janeiro de 2022.

"Ando a pedir isso há muito tempo e ainda não aconteceu. Estou muito desapontado", confessou o protagonista de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".

"Devo ter visitado o set de 'Euphoria' umas 30 vezes esta temporada", revelou Tom Holland.

Criada, escrita e realizada por Sam Levinson e produzida em parceria com a A24, "Euphoria", série de drama protagonizada por Zendaya, regressa dia 10 de janeiro, à HBO Portugal, para a sua segunda temporada de oito episódios.