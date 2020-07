Madalena Brandão, atriz que está a gravar a próxima novela da TVI, "Amar demais", revelou na sua conta no Instagram que fez o teste à COVID-19. "O resultado foi positivo", confirmou a atriz nas redes sociais.

Depois de Helena Forjaz, diretora de comunicação da TVI, ter confirmado que dois elementos da equipa da Plural, responsável pelas novelas da TVI, testaram positivo para o novo coronavírus, a atriz revelou que é uma das infectadas.

"Não adoro dar esta notícia, mas nos últimos dias senti-me com algumas dores de cabeça e tive uma temperatura um pouco acima do normal que, tendo em conta a situação atual, me fez decidir imediatamente fazer o teste à COVID-19. O resultado foi positivo", escreveu.

No texto, a atriz sublinha que se tem sentido bem: "Sinto-me bem, com sintomas leves e em casa, sob observação. Estou em permanente contacto com profissionais de saúde, que têm sido incríveis em todo este processo. Sempre que possível e for oportuno darei mais notícias da situação".

"Tenho tido todos os cuidados, não tive comportamentos de risco e, mesmo assim, aconteceu, por isso, peço que tenham atenção e sejam vigilantes a qualquer sintoma que se apercebam. Esta, infelizmente, é a nova normalidade e temos de estar atentos a qualquer sintoma", frisou nas redes sociais.

Esta segunda-feira, foi avançado que dois elementos da equipa da Plural, responsável pelas novelas da TVI, testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada por Helena Forjaz, diretora de comunicação da TVI, à Flash. A empresa produz as novelas "Quer o Destino", "Amar Demais" e a série "Ai a Minha Vida".

"Sim, confirmamos que existem dois casos. Estamos a fazer todos os procedimentos de prevenção e contenção. Todos os que contactaram com os dois pacientes foram já avisados para fazerem também teste", avançou Helena Forjaz, sem adiantar mais detalhes.

À TV 7 Dias, a responsável avançou ainda que as gravações não foram canceladas, havendo uma "alteração de planos". "Havendo duas pessoas infectadas e outras de quarentena, houve alteração de planos nas gravações", explicou.